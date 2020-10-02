Понсе: «Спартак» вынес уроки из прошлых матчей с «Зенитом» и постарается взять три очка

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе заявил, что помнит прошлые матчи с петербургским «Зенитом» и что в предстоящей игре десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые намерены одержать победу.

«Конечно, воспоминания не самые лучшие. Но мы вынесли из тех встреч определённые уроки, сделали выводы, поняли, что нам нужно улучшить, чтобы в субботу постараться взять три очка у «Зенита». Что именно мы старались улучшить? Уровень футбола, подготовку, внимательность. Всё, чего нам не хватило тогда. Будем биться до конца ради победы!» — цитирует Понсе «Спорт-Экспресс».

Он также сказал, что не хотел бы кого-то выделять в составе соперников, так как там сильные игроки во всех линиях. По его словам, ему больше нравится анализировать действия своей команды.

«Дзюба и Азмун? Я полностью уверен в наших защитниках. А моё желание победить не перебьёт ничто: ни уровень оппонента, ни результаты наших предыдущих матчей, ни то, кто выходит против нас в составе. Хочу играть, забивать и приносить «Спартаку» победы», — добавил Понсе.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Владислав Радимов отметил важность лидерства «Зенита» и «Спартака» в РПЛ перед очным матчем.