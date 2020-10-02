Представлен третий комплект формы французского «Марселя»
- @olympiquedemarseille
Как сообщается в пресс-релизе, техническим спонсором стала компания Puma.
Отмечается, что новый комплект вдохновлён городской хип-хоп сценой, которая является важной частью культуры Марселя.
В прошлом сезоне Лиги 1, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, «Марсель» занял второе место и вышел в Лигу чемпионов.
Ранее в «Спартаке» объяснили намерение вернуть старый логотип.
📲 𝗥𝗲𝗹𝗶𝗲́ 𝗮̀ 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲, 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁𝗲́ 𝗮𝘂𝘅 𝗺𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗶𝘀 💙 #LecOMbatcontinue— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 2, 2020