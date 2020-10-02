Представлен третий комплект формы французского «Марселя»

Представлен третий комплект формы французского футбольного клуба «Марсель» на сезон-2020/21.

Как сообщается в пресс-релизе, техническим спонсором стала компания Puma.

Отмечается, что новый комплект вдохновлён городской хип-хоп сценой, которая является важной частью культуры Марселя.

В прошлом сезоне Лиги 1, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, «Марсель» занял второе место и вышел в Лигу чемпионов.

Ранее в «Спартаке» объяснили намерение вернуть старый логотип.