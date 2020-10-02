Щербакова рассказала, с кем бы хотела выступать в паре

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Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая в женском одиночном катании, ответила на вопрос, с кем бы она хотела кататься в паре.
Щербакова рассказала, с кем бы хотела выступать в паре
  • РИА Новости

«Было бы здорово, если бы была возможность выступать в паре с крутым одиночником. С Натаном Ченом, например. Сейчас он двигает фигурное катание вперёд», — сказала Щербакова на странице Nike в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, она восхищается девушками, которые идут в парное катание, так как даже не представляет, как можно делать поддержки. Фигуристка также призналась, что ей становится страшно, когда она наблюдает за парным катанием.

«Я всегда отворачиваюсь, когда начинаются какие-то поддержки, когда девушек поднимают вверх. Чувствую себя гораздо спокойней, когда сама отвечаю за себя на льду и ни от кого не завишу», — добавила спортсменка. 

20 сентября Щербакова победила на первом этапе Кубка России по фигурному катанию, набрав 246,40 балла по сумме двух прокатов. Она является двукратной чемпионкой России.

Ранее Щербакова ответила на вопрос, считает ли себя суперзвездой.

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