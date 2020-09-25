Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос, считает ли себя суперзвездой.

«Звезда? Нет. Потому что очень много мы соревнуемся среди девочек, которые в этом виде спорта дольше и достигли большего, выступали на крупных турнирах. Среди них я чувствую себя в своей тарелке», — сказала Щербакова на YouTube-канале Первого канала.

Она также отметила, что старается как можно быстрее восстановить все прыжковые элементы, а также хочет работать над скольжением и хореографией.

20 сентября Щербакова победила на первом этапе Кубка России по фигурному катанию, набрав 246,40 балла по сумме двух прокатов.

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