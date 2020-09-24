Глава ФФККР рассказал, когда будет официально оформлен переход Косторной к Плющенко

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, когда будет официально оформлен переход фигуристки Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Это состоявшийся факт, нечего тут рассматривать. Формально всё будет оформлено уже в следующем сезоне», — приводит слова Горшкова РИА Новости.

О переходе 16-летней спортсменки из группы Тутберидзе в академию Плющенко стало известно 31 июля, а уже с 1 августа она приступила к занятиям с новым тренером.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что намерен поставить Косторной четверной прыжок.