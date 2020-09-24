Глава ФФККР рассказал, когда будет официально оформлен переход Косторной к Плющенко
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- РИА Новости
«Это состоявшийся факт, нечего тут рассматривать. Формально всё будет оформлено уже в следующем сезоне», — приводит слова Горшкова РИА Новости.
О переходе 16-летней спортсменки из группы Тутберидзе в академию Плющенко стало известно 31 июля, а уже с 1 августа она приступила к занятиям с новым тренером.
Ранее Евгений Плющенко заявил, что намерен поставить Косторной четверной прыжок.