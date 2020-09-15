Плющенко заявил, что намерен поставить Косторной четверной прыжок

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился впечатлениями от работы с чемпионкой Европы в женском одиночном катании Алёной Косторной.

«Пока ей не хватает функционалки. Алёна долго не каталась и сейчас тренируется в силу своих возможностей. Пашет, ставит амбициозные задачи. Если и дальше так пойдёт, то тройной аксель восстановим. Наша с ней задача — это четверной прыжок», — цитирует Плющенко пресс-служба ФФККР.

В прошлом сезоне Косторная стала чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при, а также серебряным призёром первенства России.

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