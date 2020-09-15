Мишин: в этом сезоне мы хотели сделать Туктамышеву новой
- РИА Новости
«Если говорить о Лизе, то мы показали на прокатах вариант одной короткой программы. Но одновременно думаем и о второй, диаметрально противоположной по стилистике. Если говорить о контенте, то Лиза уже делает тройной аксель, но нестабильно. Но в большей степени в этом сезоне мы акцентировали внимание на том, чтобы сделать Лизу новой. По-моему, в определённой степени у нас это получилось», — цитирует Мишина сайт ФФККР.
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