Мишин: в этом сезоне мы хотели сделать Туктамышеву новой

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о работе с чемпионкой Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой перед стартом нового сезона.

«Если говорить о Лизе, то мы показали на прокатах вариант одной короткой программы. Но одновременно думаем и о второй, диаметрально противоположной по стилистике. Если говорить о контенте, то Лиза уже делает тройной аксель, но нестабильно. Но в большей степени в этом сезоне мы акцентировали внимание на том, чтобы сделать Лизу новой. По-моему, в определённой степени у нас это получилось», — цитирует Мишина сайт ФФККР.

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