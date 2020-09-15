Плющенко рассказал о совместной работе с Трусовой

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о подготовке фигуристки Александры Трусовой к новому сезону.
Плющенко рассказал о совместной работе с Трусовой
  • РИА Новости

«Саша тренируется очень много. Две ледовые тренировки по полтора часа и дополнительно занимается с другими группами — катается, работает над скольжением и вращениями. На мой взгляд, Саша улучшила владение коньком и стала больше раскрываться в плане хореографии. С Сашей индивидуально работает хореограф Марина Акелькина — прекрасный педагог Большого театра. Мы поменяли Саше технику, вход, вкручивание в прыжок стал быстрее. Сейчас надо эти навыки стабилизировать, чтобы всё получалось в нужный момент», — цитирует Плющенко сайт ФФККР.

Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко после окончания прошлого сезона.

Ранее в ISU ответили на призыв Плющенко разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин.

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