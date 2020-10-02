Источник: «Ростов» готов продать Норманна не менее чем за €25 млн
Как сообщает Metaratings, игра норвежца нравится главному тренеру московского ЦСКА Виктору Гончаренко, но армейцы не делали официальных предложений по хавбеку.
Сам игрок хотел бы перейти в один из клубов Английской премьер-лиги.
Норманн выступает за «Ростов» с 2019 года. С тех пор он провёл 44 матча, забил два мяча и отдал семь результативных передач.
Ранее президент «Ростова» прокомментировал переход Эльдора Шомуродова в «Дженоа».