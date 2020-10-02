Источник: «Ростов» готов продать Норманна не менее чем за €25 млн

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Футбольный клуб «Ростов» готов продать полузащитника команды Матиаса Норманна в другой клуб не менее чем за €25 млн.
Источник: «Ростов» готов продать Норманна не менее чем за €25 млн

Как сообщает Metaratings, игра норвежца нравится главному тренеру московского ЦСКА Виктору Гончаренко, но армейцы не делали официальных предложений по хавбеку. 

Сам игрок хотел бы перейти в один из клубов Английской премьер-лиги.

Норманн выступает за «Ростов» с 2019 года. С тех пор он провёл 44 матча, забил два мяча и отдал семь результативных передач.

Ранее президент «Ростова» прокомментировал переход Эльдора Шомуродова в «Дженоа».

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