Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

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Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
  • Reuters

Рейтинг можно посмотреть на сайте УЕФА.

После победы «Краснодара» над ПАОК и выходом в групповой этап Лиги чемпионов Россия набрала 36,549 очка. Португальские клубы, в свою очередь, на этой неделе вылетели из Лиги Европы — «Риу Аве» проиграл «Милану» в серии пенальти (2:2, 8:9, пенальти), а «Спортинг» уступил ЛАСК (1:4). Таким образом, у Португалии по-прежнему 40,949 балла в таблице коэффициентов.

В Лиге чемпионов от России сыграют «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», а в Лиге Европы — ЦСКА. От Португалии в ЛЧ выступит «Порту», а в ЛЕ — «Бенфика». 

Ранее Гжегож Крыховяк выразил мнение, что «Локомотив» получил очень сложную группу в ЛЧ.

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