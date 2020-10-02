Крыховяк считает, что «Локомотив» получил очень сложную группу в ЛЧ
«Очень сложная группа. И нам вновь выпал «Атлетико»! Но с двухлетним опытом мы сделаем всё возможное, чтобы получить наилучший результат», — цитирует поляка Sport24.
Соперниками «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов-2020/2021 стали «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».
В прошлом сезоне «железнодорожники» заняли четвёртое место в своём квартете, в котором был «Атлетико», «Ювентус» и «Байер».
Ранее Смородская скептически оценила шансы российских клубов на успешное выступление в ЛЧ.