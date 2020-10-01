Смородская скептически оценила шансы российских клубов на успешное выступление в ЛЧ

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что не особо верит в шансы российских клубов в Лиге чемпионов.

«Не знаю, у кого из российских клубов есть шансы в Лиге чемпионов. У «Зенита»? Может быть. Да и то я не уверена, как «Зенит» сыграет. Ну вы сами понимаете», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» сыграет в группе А с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом». «Краснодар» попал в группу Е, где соперниками станут «Севилья», «Челси» и «Ренн», а «Зенит» встретится с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

Ранее Николич заявил, что в Лиге чемпионов и должно быть сложно.