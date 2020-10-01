Николич: в Лиге чемпионов и должно быть сложно

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал итоги жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов.
Николич: в Лиге чемпионов и должно быть сложно

«Это Лига чемпионов. Я не могу сказать, что недоволен результатом жребия. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы достойно представить российский футбол», — цитирует Николича Sport24.

Также тренер «Локомотива» признался, что рад получить в соперники мюнхенскую «Баварию» и мадридский «Атлетико».

«Бавария» — это очень хорошая команда. Я счастлив, что мы сыграем против неё. В Лиге чемпионов и должно быть трудно. Мне также нравится, как играет «Атлетико» Мадрид. Очень интересно наблюдать за работой Диего Симеоне», — добавил тренер.

Помимо «Баварии» и «Атлетико», на групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет также с австрийским «Ред Булл Зальцбург».

Ранее состоялась жеребьёвка группового раунда Лиги чемпионов.

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