Стали известны соперники российских команд в Лиге чемпионов

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В швейцарской Женеве прошла жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Стали известны соперники российских команд в Лиге чемпионов
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По итогам жеребьёвки состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: «Бавария» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Локомотив» (Россия).

Группа В: «Реал» (Испания), «Шахтёр» (Украина), «Интер» (Италия), «Боруссия» М (Германия).

Группа С: «Порту» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Марсель» (Франция).

Группа D: «Ливерпуль» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Аталанта» (Италия), «Мидтъюллан» (Дания).

Группа Е: «Севилья» (Испания), «Челси» (Англия), «Краснодар» (Россия), «Ренн» (Франция).

Группа F: «Зенит» (Россия), «Боруссия» Д (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия).

Группа G: «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Динамо» Киев (Украина), «Ференцварош» (Венгрия).

Группа Н: ПСЖ (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция). 

Впервые в истории сразу три российские команды сумели пробиться на стадию группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге» на групповом этапе Лиги чемпионов.

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