Малафеев предположил, какое место займёт «Локомотив» в группе Лиги чемпионов

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев предположил, какое место займёт «Локомотив» в своей группе в рамках Лиги чемпионов.

«При всём уважении, боюсь, «Локо» займёт лишь четвёртое место. Думаю, железнодорожникам непросто придётся и в противостоянии с «Зальцбургом». Это очень хорошая атакующая команда. А так я буду болеть за все российские клубы, и всем желаю удачи. Если они к старту группового этапа ЛЧ наберут хорошую форму у них появится шанс выступить достойно», — заявил бывший вратарь сборной России в интервью RT.

Ранее Малафеев отметил, что результата от «Краснодара» в Лиге чемпионов никто не ждёт.