Глушаков признался, что мог перейти в «Локомотив»

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, какие варианты продолжения карьеры имел перед подписанием контракта с подмосковным клубом.
Глушаков признался, что мог перейти в «Локомотив»
  • globallookpress.com

«Было общение с несколькими клубами, но без конкретики. Я никому не отказывал. Диалог с «Локомотивом» был, мог там оказаться. Мои представители общались по этому поводу с клубом. Но до конкретики дело не дошло», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

33-летний полузащитник выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год. Последним клубом Глушакова был грозненский «Ахмат». В сборную России он вызывался с 2011 по 2018 год. 

Ранее «Химки» подтвердили переход Глушакова и пожелали ему удачи.

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