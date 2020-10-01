ЦСКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА оказался сильнее столичного «Спартака».
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Матч, проходивший на «ЦСКА Арене» в Москве, завершился со счётом 5:4 в пользу армейцев.

В составе победителей хет-трик оформил Павел Карнаухов, дублем отметился Брендан Лайпсик. У «Спартака» заброшенными шайбами отметились Максим Цыплаков, Робин Ганзл, Андрей Кутейкин и Лукаш Радил.

ЦСКА одержал четвёртую победу подряд. «Спартак» потерпел первое поражение за последние три матча.

Ранее «Локомотив» обыграл «Ак Барс» и прервал серию из трёх поражений в КХЛ.

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