«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и прервал серию из трёх поражений в КХЛ

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» одержал победу над казанским «Ак Барсом».
«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и прервал серию из трёх поражений в КХЛ
  • РИА Новости

Матч, проходивший на «Арене 2000 Локомотив» в Ярославле, завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей забрасывали Владимир Ткачёв, Максим Осипов, Артур Каюмов и Артём Ильенко. У гостей отличились Станислав Галиев (дважды) и Стефан да Коста.

Благодаря победе «Локомотив» прервал серию из трёх проигрышей подряд, нанеся, в свою очередь, «Ак Барсу» третье поражение подряд.

Ранее «Автомобилист» победил «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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