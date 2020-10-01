«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и прервал серию из трёх поражений в КХЛ
- РИА Новости
Матч, проходивший на «Арене 2000 Локомотив» в Ярославле, завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе победителей забрасывали Владимир Ткачёв, Максим Осипов, Артур Каюмов и Артём Ильенко. У гостей отличились Станислав Галиев (дважды) и Стефан да Коста.
Благодаря победе «Локомотив» прервал серию из трёх проигрышей подряд, нанеся, в свою очередь, «Ак Барсу» третье поражение подряд.
Ранее «Автомобилист» победил «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ.