«Автомобилист» победил «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» одержал победу над «Салаватом Юлаевым».
«Автомобилист» победил «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • @IHCAvtomobilist
  • Twitter

Встреча, проходившая на «Уфа-Арене», завершилась победой гостей со счётом 4:1. 

Заброшенными шайбами у команды из Екатеринбурга отметились Георгий Белоусов, Брукс Мэйсек, Алексей Макеев и Анатолий Голышев. У «Салавата Юлаева» отличился Родион Амиров.

«Автомобилист» прервал серию из трех поражений и сравнялся по очкам с уфимским клубом, занимающим третье место в таблице Восточной конференции.

Ранее «Авангард» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Йокерит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить