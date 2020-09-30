«Автомобилист» победил «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» одержал победу над «Салаватом Юлаевым».

Встреча, проходившая на «Уфа-Арене», завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Заброшенными шайбами у команды из Екатеринбурга отметились Георгий Белоусов, Брукс Мэйсек, Алексей Макеев и Анатолий Голышев. У «Салавата Юлаева» отличился Родион Амиров.

«Автомобилист» прервал серию из трех поражений и сравнялся по очкам с уфимским клубом, занимающим третье место в таблице Восточной конференции.

Ранее «Авангард» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Йокерит».