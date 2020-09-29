«Авангард» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Йокерит»

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Омский «Авангард» одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Йокерит»
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Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

В основное время матча в составе «Йокерита» дублем отличился Никлас Йенсен.

«Авангард» ответил шайбами Егора Чинахова и Сергея Шумакова.

В овертайме победную для омской команды шайбу забросил Чинахов, тем самым оформивший дубль.

Для «Авангарда» эта победа стала третьей подряд в лиге. «Йокерит» потерпел второе поражение кряду.

В других матчах игрового дня китайский «Куньлунь Ред Стар» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» (3:4), череповецкая «Северсталь» уступила минскому «Динамо» (1:4), а «Сочи» потерпел поражение от челябинского «Трактора» (2:4).

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» потерпел второе поражение подряд в КХЛ, уступив «Торпедо».

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