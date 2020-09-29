«Авангард» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Йокерит»
- ©hawk.ru
Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
В основное время матча в составе «Йокерита» дублем отличился Никлас Йенсен.
«Авангард» ответил шайбами Егора Чинахова и Сергея Шумакова.
В овертайме победную для омской команды шайбу забросил Чинахов, тем самым оформивший дубль.
Для «Авангарда» эта победа стала третьей подряд в лиге. «Йокерит» потерпел второе поражение кряду.
В других матчах игрового дня китайский «Куньлунь Ред Стар» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» (3:4), череповецкая «Северсталь» уступила минскому «Динамо» (1:4), а «Сочи» потерпел поражение от челябинского «Трактора» (2:4).
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» потерпел второе поражение подряд в КХЛ, уступив «Торпедо».