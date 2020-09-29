«Ак Барс» потерпел второе поражение подряд в КХЛ, уступив «Торпедо»
- @torpedonn
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Торпедо» принесли шайбы Михаила Варнакова, Сергея Гончарука, Антона Шенфельда и Семёна Ручкина.
«Ак Барс» ответил шайбами Стефана да Косты и Найджела Доуса.
Для «Торпедо» эта победа стала второй подряд, а «Ак Барс» потерпел второе поражение подряд.
Ранее сообщалось, что «Металлург» по буллитам победил «Локомотив» в матче КХЛ.