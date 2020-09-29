«Ак Барс» потерпел второе поражение подряд в КХЛ, уступив «Торпедо»

Казанский «Ак Барс» потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Торпедо» принесли шайбы Михаила Варнакова, Сергея Гончарука, Антона Шенфельда и Семёна Ручкина.

«Ак Барс» ответил шайбами Стефана да Косты и Найджела Доуса.

Для «Торпедо» эта победа стала второй подряд, а «Ак Барс» потерпел второе поражение подряд.

Ранее сообщалось, что «Металлург» по буллитам победил «Локомотив» в матче КХЛ.