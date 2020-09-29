«Металлург» по буллитам победил «Локомотив» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В основное время матча в составе «Локомотива» отличились Роман Савченко, Егор Коршков и Павел Красковский.
«Металлург» ответил шайбами Егора Яковлева, Семёна Кошелева и Егора Мартынова, отличившегося за 1 минуту и 2 секунды до конца основного времени матча.
Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу «Металлургу» принёс бросок Яковлева.
Для «Локомотива» это поражение стало третьим подряд в лиге, а «Металлург» прервал серию из двух поражений подряд.
Ранее сообщалось, что КХЛ отменила Матч звёзд 2021 года.