«Металлург» по буллитам победил «Локомотив» в матче КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» по буллитам победил «Локомотив» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время матча в составе «Локомотива» отличились Роман Савченко, Егор Коршков и Павел Красковский.

«Металлург» ответил шайбами Егора Яковлева, Семёна Кошелева и Егора Мартынова, отличившегося за 1 минуту и 2 секунды до конца основного времени матча.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу «Металлургу» принёс бросок Яковлева.

Для «Локомотива» это поражение стало третьим подряд в лиге, а «Металлург» прервал серию из двух поражений подряд.

Ранее сообщалось, что КХЛ отменила Матч звёзд 2021 года.

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