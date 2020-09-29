КХЛ отменила Матч звёзд 2021 года

Континентальная хоккейная лиги (КХЛ) объявила об отмене Недели звёзд хоккея 2021 года.

Как сообщает пресс-служба лиги, такое решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой.

Неделя звёзд хоккея должна была пройти в Риге с 16 по 24 января 2021 года. В рамках мероприятия были запланированы матч лучших хоккеистов Женской хоккейной лиги и Кубок вызова Молодёжной хоккейной лиги, а также Матч звёзд КХЛ.

Отмечается, что мероприятие перенесено на январь 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» по буллитам обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ.