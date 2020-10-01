Семак — о группе «Зенита» в ЛЧ: играть можно со всеми

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для своего коллектива.

«Насчёт того, что мы должны кого-то обыгрывать, — не на том уровне находится наш футбол. «Брюгге» обладает серьёзной линией нападения, но с ними можно играть. «Боруссия» — главный фаворит группы. Они вторая по силе команда Бундеслиги. Если же говорить о «Лацио», то римляне в прошлом сезоне набрали столько же очков, сколько и «Аталанта». Это сопоставимые по уровню команды. На бумаге сейчас «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами группы. Но играть можно со всеми. Будем готовиться и работать, чтобы играть лучше», — сказал Семак телеканалу «Матч ТВ».

Также главный тренер «Зенита» выразил надежду, что питерцам удастся усилить состав в преддверии старта команды в Лиге чемпионов.

«Предпочтение одно — закончить дома. Также важно, с кем играть в третьем-четвёртом турах. Говоря же о новичках, я свои пожелания высказал руководству, кто нам нужен, чтобы удачно выступить в Лиге чемпионов. Пока новичков нет. Ждём. Может, получится взять хотя бы одного. Но, по моему мнению, чтобы сбалансировать команду, нам нужны два футболиста», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» попал в группу F вместе с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».

Ранее Смородская скептически оценила шансы российских клубов на успешное выступление в ЛЧ.