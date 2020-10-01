Ловрен оценил группу «Зенита» в ЛЧ

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Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен оценил результаты жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов — 2020/21.
Ловрен оценил группу «Зенита» в ЛЧ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Крепкая группа. Нам вновь достались хорошие команды, на этой стадии не бывает по-другому. Особенно отмечу Дортмунд. Это одна из лучших команд в Лиге чемпионов. «Лацио» — одна из лучших в Италии, они доказывают это в нынешнем сезоне. «Брюгге» мне также знаком, как и многим другим болельщикам: они регулярно выступают в Лиге чемпионов. Будет непросто, но после жеребьёвки настроение хорошее», — цитирует Ловрена «Чемпионат».

В прошлом сезоне «Зенит» не сумел преодолеть стадию группового этапа Лиги чемпионов, заняв последнее место в своём квартете.

Ранее гендиректор «Зенита» признался, что мечтал получить «Барселону» на групповом раунде ЛЧ.

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