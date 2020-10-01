Траньков заявил, что фигуристы Тарасова и Морозов, вероятно, пропустят этапы серии Гран-при

Максим Траньков, тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал, что его подопечные, вероятно, пропустят серию Гран-при по фигурному катанию в нынешнем сезоне.

«К полноценным тренировкам приступаем с понедельника, но что касается планов, то тут мы можем только предполагать. На Гран-при, скорее всего, вообще не будем выступать», — приводит слова Транькова ТАСС.

Он отметил, что дуэт останется в России, где и будет продолжать тренировки.

«Тренироваться в Америку они не полетят, иначе возможны проблемы с возвращением, в том числе двухнедельный карантин. Так что остаёмся в Москве, будем участвовать в Кубке России. Планируем, что это будет Казань — регион, за который выступает Женя, а также Москва. По срокам к этим стартам им реально подготовиться, всё-таки ребята три недели без льда были», — добавил Траньков.

Ранее сообщалось, что Морозов вылечился от коронавируса.