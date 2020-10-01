Траньков заявил, что фигуристы Тарасова и Морозов, вероятно, пропустят этапы серии Гран-при
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«К полноценным тренировкам приступаем с понедельника, но что касается планов, то тут мы можем только предполагать. На Гран-при, скорее всего, вообще не будем выступать», — приводит слова Транькова ТАСС.
Он отметил, что дуэт останется в России, где и будет продолжать тренировки.
«Тренироваться в Америку они не полетят, иначе возможны проблемы с возвращением, в том числе двухнедельный карантин. Так что остаёмся в Москве, будем участвовать в Кубке России. Планируем, что это будет Казань — регион, за который выступает Женя, а также Москва. По срокам к этим стартам им реально подготовиться, всё-таки ребята три недели без льда были», — добавил Траньков.
Ранее сообщалось, что Морозов вылечился от коронавируса.