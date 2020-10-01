Батлер рассказал о своей травме, полученной в первом матче финала НБА
- Reuters
«Немного больно. Я буду в порядке после медицинской помощи. Я должен быть готов к работе. Посмотрим, каково будет моё самочувствие завтра, но думаю, что со мной всё будет хорошо», — приводит слова Батлера Clutch Points.
31-летний форвард повредил голеностоп ещё в первой половине матча, но сумел доиграть встречу, став самым результативным игроком «Майами» — он набрал 23 очка.
Первая игра завершилась победой «Лейкерс» со счётом 116:98. Второй матч в серии до четырёх побед состоится 2 октября.
Ранее сообщалось, что трое игроков «Майами» получили травмы в первом матче финала НБА с «Лейкерс».