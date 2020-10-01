Батлер рассказал о своей травме, полученной в первом матче финала НБА

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Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер рассказал о повреждении, которое он получил в первом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Батлер рассказал о своей травме, полученной в первом матче финала НБА
  • Reuters

«Немного больно. Я буду в порядке после медицинской помощи. Я должен быть готов к работе. Посмотрим, каково будет моё самочувствие завтра, но думаю, что со мной всё будет хорошо», — приводит слова Батлера Clutch Points.

31-летний форвард повредил голеностоп ещё в первой половине матча, но сумел доиграть встречу, став самым результативным игроком «Майами» — он набрал 23 очка.

Первая игра завершилась победой «Лейкерс» со счётом 116:98. Второй матч в серии до четырёх побед состоится 2 октября.

Ранее сообщалось, что трое игроков «Майами» получили травмы в первом матче финала НБА с «Лейкерс».

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