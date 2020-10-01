Трое игроков «Майами» получили травмы в первом матче финала НБА с «Лейкерс»

Баскетболисты «Майами Хит» Горан Драгич, Бэм Адебайо и Джимми Батлер получили травмы в первом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Драгич покинул площадку в первой половине матча из-за повреждения левой стопы, и, по данным инсайдеров, существует вероятность, что он больше не сыграет в финальной серии.

Адебайо ушёл в третьей четверти из-за повреждения левого плеча. Рентгеновское обследование не выявило у него серьёзной травмы.

Батлер в первой половине матча подвернул голеностоп, но сумел доиграть встречу.

Первая игра завершилась победой «Лейкерс» со счётом 116:98. Второй матч серии до четырёх побед состоится 2 октября.

Ранее сообщалось, что Энтони Дэвис стал первым игроком «Лейкерс» со времён Коби Брайанта, набравшим более 30 очков в матче финала НБА.