Дэвис стал первым игроком «Лейкерс» со времён Брайанта, набравшим более 30 очков в матче финала НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис стал первым игроком команды со времён выступления за неё легендарного Коби Брайанта, набравшим более 30 очков в матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В первом матче серии финала НБА с «Майами Хит» Дэвис набрал 34 очка.

Предыдущим игроком «Лейкерс», сумевшим набрать более 30 очков в игре финальной серии, является Коби Брайант, записавший в свой актив 38 очков в пятой игре финала 2010 года с «Бостон Селтикс».

Дэвис также стал первым игроком «Лейкерс» с 1959 года, которому удалось набрать более 30 очков в дебютной игре в финале.

В предыдущий раз подобное удалось Элджину Бэйлору, также набравшему 34 очка в первой игре финала 1959 года с «Селтикс».

Ранее сообщалось, что Джеймс и Дэвис повторили достижение Брайанта и О’Нила в составе «Лейкерс».