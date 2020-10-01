Дэвис стал первым игроком «Лейкерс» со времён Брайанта, набравшим более 30 очков в матче финала НБА
- Reuters
В первом матче серии финала НБА с «Майами Хит» Дэвис набрал 34 очка.
Предыдущим игроком «Лейкерс», сумевшим набрать более 30 очков в игре финальной серии, является Коби Брайант, записавший в свой актив 38 очков в пятой игре финала 2010 года с «Бостон Селтикс».
Дэвис также стал первым игроком «Лейкерс» с 1959 года, которому удалось набрать более 30 очков в дебютной игре в финале.
В предыдущий раз подобное удалось Элджину Бэйлору, также набравшему 34 очка в первой игре финала 1959 года с «Селтикс».
Ранее сообщалось, что Джеймс и Дэвис повторили достижение Брайанта и О’Нила в составе «Лейкерс».