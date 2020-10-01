Комиссар НБА рассказал, когда может стартовать новый сезон
- Reuters
«Как я уже говорил ранее, мы могли бы начать с Рождества. Но я также сказал, что есть большая вероятность того, что мы всё-таки стартуем в январе. И скорее всего, будет именно так», — приводит комментарий Сильвера журналист Брэд Таунсенд в Twitter.
Нынешний сезон, прерывавшийся из-за пандемии коронавируса, должен завершиться до середины октября.
Ранее сообщалось, что Дуэйн Уэйд и Шакил О'Нил поспорили, кто станет победителем финала НБА.