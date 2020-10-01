Комиссар НБА рассказал, когда может стартовать новый сезон

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Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер рассказал, когда может стартовать сезон-2020/21.
Комиссар НБА рассказал, когда может стартовать новый сезон
  • Reuters

«Как я уже говорил ранее, мы могли бы начать с Рождества. Но я также сказал, что есть большая вероятность того, что мы всё-таки стартуем в январе. И скорее всего, будет именно так», — приводит комментарий Сильвера журналист Брэд Таунсенд в Twitter.

Нынешний сезон, прерывавшийся из-за пандемии коронавируса, должен завершиться до середины октября.

Ранее сообщалось, что Дуэйн Уэйд и Шакил О'Нил поспорили, кто станет победителем финала НБА.

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