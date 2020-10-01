Газинский: чем больше российских команд в еврокубках, тем лучше

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА.

«Очень жаль, что некоторым российским клубам не удалось пробиться сквозь квалификацию Лиги Европы. Чем больше наших команд в еврокубках, тем лучше. Ну а нашей задачей было добиться исторического успеха для клуба — выйти в групповой этап Лиги чемпионов. И мы это сделали!» — приводит слова Газинского «Чемпионат».

Он отметил, что не будет выделять команды, с которыми хотел бы сыграть на групповом этапе.

«Всё-таки это мой дебют в Лиге чемпионов. Матч с любой командой из первой или второй корзины станет большим событием», — добавил хавбек.

«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов, одержав победу в противостоянии с греческим ПАОК в раунде плей-офф квалификации.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Лиги чемпионов три российских клуба выступят на групповом этапе.