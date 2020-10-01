Кремлёв заявил, что хотел бы увидеть реванш Гассиева с Усиком

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что хотел бы, чтобы состоялся бой-реванш между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.

«Да, Александр — хороший боксёр и спортсмен, но у меня есть вера, что Мурат может выиграть этот бой. Поэтому я и хочу увидеть реванш — чтобы поставить точку в противостоянии», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

В поединке 2018 года в Москве в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Гассиев уступил Усику и потерял титулы чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF.

Ранее Гассиев заявил, что ему неинтересен украинский боксёр Усик.