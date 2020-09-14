Гассиев заявил, что ему неинтересен украинский боксёр Усик
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«Он мне неинтересен. Чего мне от него ждать? Я за ним не слежу. Я слежу за своей формой», — приводит слова Гассиева «Спорт-Экспресс».
Россиянин в последний раз выходил на ринг в июле 2018 года, когда проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Следующий бой Гассиева должен пройти в рамках тяжёлой весовой категории.
Ранее сообщалось, что Гассиев начал подготовку к возвращению на ринг после травмы.