Гассиев заявил, что ему неинтересен украинский боксёр Усик

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF россиянин Мурат Гассиев ответил на вопрос, следит ли он за карьерой украинца Александра Усика.

«Он мне неинтересен. Чего мне от него ждать? Я за ним не слежу. Я слежу за своей формой», — приводит слова Гассиева «Спорт-Экспресс».

Россиянин в последний раз выходил на ринг в июле 2018 года, когда проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

Следующий бой Гассиева должен пройти в рамках тяжёлой весовой категории.

Ранее сообщалось, что Гассиев начал подготовку к возвращению на ринг после травмы.