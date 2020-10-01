Губернатор Краснодарского края отреагировал на выход «Краснодара» в групповой этап ЛЧ

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отреагировал на выход футбольного клуба «Краснодар» в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА.
Губернатор Краснодарского края отреагировал на выход «Краснодара» в групповой этап ЛЧ
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Поздравляю футбольный клуб «Краснодар» и всех болельщиков с поистине исторической победой и выходом в групповой этап Лиги чемпионов», — написал Кондратьев в своём Instagram.

«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов, одержав победу в противостоянии с греческим ПАОК в раунде плей-офф квалификации.

Ранее сообщалось, что впервые в истории ЛЧ три российских клуба выступят на групповом этапе.

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