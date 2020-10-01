Губернатор Краснодарского края отреагировал на выход «Краснодара» в групповой этап ЛЧ
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- РИА Новости
«Поздравляю футбольный клуб «Краснодар» и всех болельщиков с поистине исторической победой и выходом в групповой этап Лиги чемпионов», — написал Кондратьев в своём Instagram.
«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов, одержав победу в противостоянии с греческим ПАОК в раунде плей-офф квалификации.
Ранее сообщалось, что впервые в истории ЛЧ три российских клуба выступят на групповом этапе.