Джеймс: то поражение от «Далласа» в финале-2011 донимает меня по сей день

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Форвард клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу команды над «Майами Хит» в первом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Джеймс: то поражение от «Далласа» в финале-2011 донимает меня по сей день
  • Reuters

«Впереди ещё очень много работы. Цель ещё не достигнута. Мы не удовлетворены выигрышем лишь одного матча. Я до сих пор вспоминаю утраченное крупное преимущество во второй игре финала НБА 2011 года с «Даллас Маверикс»: это донимает меня по сей день», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

Первая игра завершилась победой «Лейкерс» со счётом 116:98. Джеймс оформил дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов.

Второй матч серии до четырёх побед состоится 2 октября.

Ранее сообщалось, что Джеймс сыграл 50-й матч в финальных сериях НБА.

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