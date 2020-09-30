Форвард «Динамо» Н’Жи прокомментировал перепалку с Шуниным

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Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жи подтвердил факт конфликта в раздевалке с капитаном команды Антоном Шуниным, который случился в перерыве матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (0:1).
Форвард «Динамо» Н’Жи прокомментировал перепалку с Шуниным
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«В перерыве игры с «Химками» мы действительно много говорили на эмоциях. Проиграли первый тайм, все были расстроены. То, что мы с Антоном поспорили на повышенных тонах, свидетельствует лишь об одном: в команде нет равнодушных, все переживают за результат. Как российские футболисты, так и иностранцы. Мы одна команда, единый коллектив, который хочет побеждать. После матча мы с Антоном пожали друг другу руки. Между нами нет никаких проблем, давно уже забыли тот момент», — заявил футболист «Чемпионату».

После матча с «Химками» главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков был отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что Шунин и Н’Жи едва не подрались в перерыве матча «Химки» — «Динамо».

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