СМИ: Шунин и Н’Жи едва не подрались в перерыве матча «Химки» — «Динамо»

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Капитан и вратарь «Динамо» Антон Шунин и форвард команды Клинтон Н’Жи повздорили в раздевалке в перерыве матча девятого тура Российской премьер-лиги с «Химками» (0:1).
СМИ: Шунин и Н’Жи едва не подрались в перерыве матча «Химки» — «Динамо»
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Об этом сообщает Sport24. До прихода в раздевалку Кирилла Новикова (на тот момент ещё главного тренера «Динамо») Шунин эмоционально пытался завести команду, призывая отыграться за «Динамо» и лично за Новикова. Игроки поддержали капитана, но Н’Жи стал спорить и предъявлять голкиперу претензии по пропущенному мячу. Чуть не случилась потасовка, однако футболистов разняли. Позже Н’Жи был заменён: во втором тайме вместо него на поле появился Вячеслав Грулёв.

На следующий день после поражения от «Химок» Новиков подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Александр Кульчий. 

Ранее сообщалось, что автор победного гола в ворота «Динамо» Ломовицкий покинул «Химки».

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