Автор победного гола в ворота «Динамо» Ломовицкий покинул «Химки»

Полузащитник Александр Ломовицкий, права на которого принадлежат «Спартаку», расторг арендное соглашение с клубом «Химки», в который перешёл в августе.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги с «Динамо» он забил единственный мяч, оказавшийся победным. В этой игре «Химками» руководил Игорь Черевченко, который пришёл на смену Дмитрию Гунько.

«Ломовицкий расторг арендное соглашение с нами, которое было заключено ещё старым руководством. У него такая опция о возможности расторжения контракта была прописана в соглашении», — приводит слова спортивного директора подмосковного клуба Дмитрия Ульянова Sport24.

Одним из вариантов продолжения карьеры Ломовицкого является тульский «Арсенал», за который футболист выступал в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк, подписавший контракт с португальским «Белененсешом», прокомментировал свой переход на трёх языках.