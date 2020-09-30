Автор победного гола в ворота «Динамо» Ломовицкий покинул «Химки»

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Полузащитник Александр Ломовицкий, права на которого принадлежат «Спартаку», расторг арендное соглашение с клубом «Химки», в который перешёл в августе.
Автор победного гола в ворота «Динамо» Ломовицкий покинул «Химки»
  • © Пресс-служба ФК "Химки"

В матче девятого тура Российской премьер-лиги с «Динамо» он забил единственный мяч, оказавшийся победным. В этой игре «Химками» руководил Игорь Черевченко, который пришёл на смену Дмитрию Гунько.

«Ломовицкий расторг арендное соглашение с нами, которое было заключено ещё старым руководством. У него такая опция о возможности расторжения контракта была прописана в соглашении», — приводит слова спортивного директора подмосковного клуба Дмитрия Ульянова Sport24.

Одним из вариантов продолжения карьеры Ломовицкого является тульский «Арсенал», за который футболист выступал в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк, подписавший контракт с португальским «Белененсешом», прокомментировал свой переход на трёх языках.

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