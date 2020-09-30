Крицюк прокомментировал переход в «Белененсеш» на трёх языках

Бывший вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк, подписавший контракт с португальским «Белененсешом», прокомментировал свой переход на трёх языках.

«Новый этап. Новый вызов. Я рад стать частью «Белененсеша». Благодарю клуб за доверие и команду — за радушный приём! Счастлив вернуться в Португалию и приложу все усилия, чтобы быть максимально полезным команде», — написал футболист в Instagram.

Он также разместил тексты аналогичного содержания на английском и португальском языках.

Крицюк перешёл в «Краснодар» в 2016 году из португальской «Браги», однако впоследствии проиграл конкуренцию Матвею Сафонову и потерял место в воротах.

Ранее сообщалось, что «Белененсеш» официально объявил о переходе Крицюка.