Крицюк прокомментировал переход в «Белененсеш» на трёх языках
- © Виталий Тимкив
- РИА Новости
«Новый этап. Новый вызов. Я рад стать частью «Белененсеша». Благодарю клуб за доверие и команду — за радушный приём! Счастлив вернуться в Португалию и приложу все усилия, чтобы быть максимально полезным команде», — написал футболист в Instagram.
Он также разместил тексты аналогичного содержания на английском и португальском языках.
Крицюк перешёл в «Краснодар» в 2016 году из португальской «Браги», однако впоследствии проиграл конкуренцию Матвею Сафонову и потерял место в воротах.
Ранее сообщалось, что «Белененсеш» официально объявил о переходе Крицюка.