В «Химках» рассказали о статусе переговоров по Мирзову и Зиньковскому

Спортивный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов заявил, что клуб продолжает переговоры по трансферам полузащитников московского «Спартака» Резиуана Мирзова и самарских «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

«По Мирзову и Зиньковскому мы пока не договорились, но находимся в активной стадии. Оба могут продолжить карьеру у нас на правах аренды», — цитирует Ульянова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 27-летний Мирзов принял участие в одном матче РПЛ, провёл на поле четыре минуты и не отметился результативными действиями. 24-летний Зиньковский принял участие в 12 матчах Футбольной национальной лиги и стал автором четырёх забитых мячей.

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