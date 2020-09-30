«Химки» разъяснили ситуацию с приглашением Глушакова

В «Химках» раскрыли ситуацию с переходом Дениса Глушакова, который ранее покинул «Ахмат».

Как сообщил «Чемпионату» спортивный директор подмосковного клуба Дмитрий Ульянов, переговоры с полузащитником продолжаются. Идёт согласование условий личного контракта футболиста.

«Мы совсем недавно отправили ему контракт. Сейчас он читает, вносит правки. Принципиальная договорённость у нас уже есть. Но пока не подписано, нельзя говорить, что он наш игрок», — отметил Ульянов.

Ранее о переходе Глушакова в «Химки» высказался бывший теннисист Евгений Кафельников.