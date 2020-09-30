Синицина и Кацалапов выступят на втором этапе Кубка России по фигурному катанию

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Чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят на втором этапе Кубка России, который пройдёт в Москве.
Синицина и Кацалапов выступят на втором этапе Кубка России по фигурному катанию
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Вика и Никита выступят на московском этапе Кубка России. Готовимся, всё в порядке», — цитирует ТАСС слова тренера пары Александра Жулина.

Синицина и Кацалапов являются победителями чемпионата Европы — 2020, серебряными призёрами чемпионата мира 2019 года, а также двукратными чемпионами России.

Второй этап Кубка России в Москве пройдёт с 10 по 13 октября. 

Ранее ISU объявил, что финал Гран-при по фигурному катанию не состоится в запланированные сроки.

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