Синицина и Кацалапов выступят на втором этапе Кубка России по фигурному катанию

Чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят на втором этапе Кубка России, который пройдёт в Москве.

«Вика и Никита выступят на московском этапе Кубка России. Готовимся, всё в порядке», — цитирует ТАСС слова тренера пары Александра Жулина.

Синицина и Кацалапов являются победителями чемпионата Европы — 2020, серебряными призёрами чемпионата мира 2019 года, а также двукратными чемпионами России.

Второй этап Кубка России в Москве пройдёт с 10 по 13 октября.

Ранее ISU объявил, что финал Гран-при по фигурному катанию не состоится в запланированные сроки.