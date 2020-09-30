Тарпищев объяснил, что держит Серену Уильямс в спорте

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Серены Уильямс сняться с «Ролан Гаррос» из-за травмы.

Функционер считает, что спортсменка не станет завершать карьеру.

«Серена хочет побить рекорд всех рекордов, выиграть ещё два турнира Большого шлема и быть первой. У неё есть стимул играть, чтобы обогнать Маргарет Корт, у которой 24 турнира Большого шлема. Я бы тоже играл. Если бы у неё не было этой цели, то, я думаю, она давно бы закончила», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Уильямс объяснила своё решение сняться с «Ролан Гаррос».