Серена Уильямс объяснила решение сняться с «Ролан Гаррос»
- Reuters
«Я размялась, это была очень короткая разминка. Я поговорила с тренером и спросила: «Что ты думаешь об этом?» Мы обдумали ситуацию и осознали, что решение попытаться сыграть будет не лучшим», — приводит слова Уильямс WTA Insider.
Кроме того, в интервью журналистке Кэрол Бушар она призналась, что ей тяжело ходить.
30 сентября американка должна была сыграть в рамках второго круга Открытого чемпионата Франции с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой.
Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема.
Ранее сообщалось, что Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы ахиллова сухожилия.