Серена Уильямс объяснила решение сняться с «Ролан Гаррос»

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Американская теннисистка Серена Уильямс объяснила своё решение сняться с турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
Серена Уильямс объяснила решение сняться с «Ролан Гаррос»
  • Reuters

«Я размялась, это была очень короткая разминка. Я поговорила с тренером и спросила: «Что ты думаешь об этом?» Мы обдумали ситуацию и осознали, что решение попытаться сыграть будет не лучшим», — приводит слова Уильямс WTA Insider

Кроме того, в интервью журналистке Кэрол Бушар она призналась, что ей тяжело ходить.

30 сентября американка должна была сыграть в рамках второго круга Открытого чемпионата Франции с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой.

Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы ахиллова сухожилия.

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