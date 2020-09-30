Дюков высказался по поводу возможного сокращения команд в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал идею сокращения количества команд в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мне ничего неизвестно о том, чтобы этот вопрос кем-то обсуждался. Да, больше года назад РПЛ рассматривала различные форматы, это был один из вариантов, но он серьёзно не рассматривался», — сказал Дюков после заседания исполкома.

По его словам, его позиция не изменилась и интенсивность игр должна стать больше. При этом он не призывает всех играть в атакующий футбол, хотя отмечает, что в Европе играют на других скоростях.

«Успех европейских команд на чемпионате мира неслучаен. С точки зрения современных тенденций их футбол впереди. И нам нужно продолжить это движение. Как РФС на это может повлиять? Всё, что мы можем делать, — высказывать мнение по поводу формата и сделать так, чтобы было как можно больше игр с высокой интенсивностью, чтобы представители нашего чемпионата в еврокубках были готовы к этим играм», — добавил Дюков.

Ранее Дюков заявил, что не считает, что есть необходимость в дополнительных ограничениях для болельщиков.