СМИ: «Фламенго» хочет продлить аренду Педро Роши, но «Спартак» против

Бразильский футбольный клуб «Фламенго» ведёт переговоры с московским «Спартаком» о продлении срока аренды полузащитника Педро Роши.

Как сообщает ESPN, «Фламенго» хочет оставить 24-летнего хавбека не до конца 2020 года, как и планировалось по контракту, а до 24 февраля 2021 года, так как из-за пандемии коронавируса сезон в Бразилии будет окончен на три месяца позже.

В «Спартаке» же с этим не согласны, потому что в таком случае красно-белые могут не успеть заявить Рошу на весеннюю часть чемпионата России.

При этом отмечается, что клубы ещё могут найти компромисс.

Роша перешёл в «Спартак» в 2017 году. В 19 матчах за российский клуб он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за €7 млн.