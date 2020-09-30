СМИ: «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за €7 млн

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Московский футбольный клуб «Спартак» отказался продавать нападающего Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину» за €7 млн.
СМИ: «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за €7 млн
  • ©spartak.com

Как сообщает РБК, руководство красно-белых посчитало, что эта сумма является заниженной, а флорентийцы не стали увеличивать предложение. При этом клуб Серии А интересовался форвардом с конца августа по середину сентября.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в начале августа. С тех пор он провёл три матча в составе красно-белых и отдал одну результативную передачу.

Ранее Доменико Тедеско рассказал, какую позицию в «Спартаке» он хотел бы усилить.

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