СМИ: «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за €7 млн
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Как сообщает РБК, руководство красно-белых посчитало, что эта сумма является заниженной, а флорентийцы не стали увеличивать предложение. При этом клуб Серии А интересовался форвардом с конца августа по середину сентября.
Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в начале августа. С тех пор он провёл три матча в составе красно-белых и отдал одну результативную передачу.
Ранее Доменико Тедеско рассказал, какую позицию в «Спартаке» он хотел бы усилить.