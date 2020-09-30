Лещенко призвал «Динамо» корректно попрощаться с Новиковым

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал отставку главного тренера московской команды Кирилла Новикова.

«Считаю, что это закономерный процесс. Ситуация в этом направлении и двигалась. Единственное, что попрощаться с тренером надо корректно. Он в прошлом сезоне вывел «Динамо» в еврокубки. Да, там не вышло, но надо проститься с ним нормально», — цитирует Лещенко РИА Новости.

По его мнению, было бы правильно поблагодарить специалиста перед матчем 10-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

«Концептуально он, скорее всего, не подходил этой команде, но селекция в клубе проведена очень хорошо, состав укомплектован. Поставил бы Кириллу Александровичу за его работу оценку четыре с минусом», — добавил Лещенко.

28 сентября «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Бело-голубые занимают девятое место в чемпионате России с 14 очками в активе. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).

Ранее «Динамо» подтвердило отставку главного тренера команды Новикова.