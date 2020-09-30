Семак пожаловался на журналистов, в шутку распространивших фейковую переписку с его женой

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак раскритиковал журналистов, которые в шутку распространили фейковую переписку между его женой Анной и полузащитником московского ЦСКА Николой Влашичем.

«Это не смешно. Я готов закрывать глаза на многое, но только не тогда, когда оскорбляют моих близких и родных людей. Опубликовали фальсифицированную переписку моей жены, сочтя это удачной шуткой. Одно дело, когда перепечатывают и меняют слова, придумывая продаваемые заголовки, другое — когда подделывают переписки, распространяя ложную информацию, и размещают это на ранее уважаемом мною ресурсе», — написал Семак в своём Instagram.

Он также отреагировал на комментарий болельщика, который оскорбил его и его супругу после прочтения фейковой переписки. По его словам, люди под маской болельщика ЦСКА позволяют себе безнаказанно оскорблять женщину, хотя он не знает ни одного поклонника армейцев, который бы мог вести себя так же.

В переписке Анна якобы сообщила хорвату, что Семак очень ждёт его в «Зените», но футболист отказался покидать армейский клуб.

Данная публикация стала отсылкой к недавнему конфликту между группой тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе и академией Евгения Плющенко, который произошёл после публикации переписки жены двукратного олимпийского чемпиона Яны Рудковской с Алиной Загитовой.

Ранее Плющенко выразил мнение, что треш-ток идёт на пользу фигурному катанию.