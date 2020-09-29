Плющенко считает, что треш-ток идёт на пользу фигурному катанию

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на вопрос по поводу треш-тока в фигурном катании.
Плющенко считает, что треш-ток идёт на пользу фигурному катанию
  • РИА Новости

«Я думаю, что это на пользу. Есть большой спрос, есть информационный повод, людей немножко встряхнули. Я встречался с промоутером Fight Nights Global Камилом Гаджиевым, он мне сказал: «У вас уже стало как в ММА, как в боях без правил». Я сказал, что да, но не надо переходить на личности, как, например, некоторые руководители некоторого клуба», — цитирует Плющенко РИА Новости.

Он подчеркнул, что не против скандалов, если они помогут развитию фигурного катания, а также заявил, что не хотел бы никого вызывать на поединок по правилам MMA, а только желает делать свою работу.

Недавно между группой Этери Тутберидзе и академией Евгения Плющенко произошёл конфликт из-за того, что в сториз страницы команды Тутберидзе в Instagram появился скриншот переписки продюсера Яны Рудковской, жены двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, с Алиной Загитовой. 

Ранее Плющенко заявил, что Алёна Косторная и Александра Трусова тренируются в отличной обстановке.

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